СМИ: адмирал Витко покинет пост командующего Черноморским флотом  

По информации источника в органах власти Крыма., Александр Викто получил повышение.

Источник сообщил, что на должность командующего Черноморским флотом назначат Героя России вице-адмирала Александра Моисеева.

Александр Витко командует Черноморским флотом на протяжении последних пяти лет. На собрании по случаю Дня Победы 8 мая в Севастополе адмирал сообщил о том, что покидает свой пост и поблагодарил моряков-черноморцев и жителей города за совместную работу, сообщает «Интерфакс».

Александр Моисеев в ноябре 2017 года назначен заместителем начальника Генштаба ВС РФ с должности командующего подводными силами Северного флота. Дважды награжден орденом Мужества. В феврале 2011 года Моисееву было присвоено звание Героя России.

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