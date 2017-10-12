СМИ: Андрей Малахов основал в России телекомпанию

Ведущий вместе с медиаменеджером Александром Митрошенковым зарегистрировал организацию, которая займется производством проектов для телевидения.

Телекомпания носит название «ТВ Хит». Информацию об организации внесли в Единый государственный реестр юридических лиц. Доля Малахова в уставном капитале составляет 50%, другая половина принадлежит Митрошенкову.

Отмечается, что тележурналист станет генеральным продюсером телекомпании. Обязанности генерального директора будет выполнять член Академии российского телевидения Александра Новикова, пишет Starhit.

Съемочная группа «Кубань 24» в Сочи на музыкальном конкурсе «Новая волна» пообщалась с Андреем Малаховым. Ведущий рассказал о своей реакции на последние слухи о себе.

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