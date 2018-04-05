СМИ: английский «Вест Хэм» отказался от Федора Смолова

Английский футбольный клуб не собирается подписывать контракт с нападающим «Краснодара» и сборной России Федором Смоловым.

Об этом сообщает английская газета Evening Standard. По информации издания, для главного тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса приоритетным является трансфер полузащитника «Фулхэма» Тома Кэрни, также в сфере интересов английского клуба входят сербский нападающий Александр Маркович и шотландский защитник Райан Фредерикс (оба — «Фулхэм»).

Ранее СМИ сообщали, что стоимость трансфера Смолова может составить от 10 до 13 млн фунтов стерлингов, «Вест Хэм» уже пытался взять нападающего в аренду в зимнее трансферное окно, однако «Краснодар» ответил отказом, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», СМИ сообщили, что нападающий ФК «Краснодар» Федор Смолов может перейти в «Вест Хэм» до начала ЧМ-2018. В клубе назвали информацию о переходе Федора Смолова из ФК «Краснодар» в «Вест Хэм Юнайтед» вбросом.

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