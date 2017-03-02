СМИ: армянский форвард Миранян проходит просмотр в ФК «Краснодар»

По данным СМИ, 21-летний нападающий Артур Миранян в марте проходит просмотр в футбольном клубе «Краснодар».

Ранее армянский футболист выступал за македонский «Вардар», однако в конце прошло сезона расторг контракт с клубом и стал свободным агентом.

Миранян начинал карьеру в донецком «Шахтере». В чемпионате Украины до 19 лет провел 43 матча, в которых забил 31 мяч. Провел восемь матчей за молодежную сборную Армении, в которых отличился одним голом и двумя результативными передачами, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на News.am.

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