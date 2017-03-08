СМИ: Бен Максвелл перейдет из ХК «Сочи» в «Спартак»

По данным СМИ, центрфорвард ХК «Сочи» Бен Максвелл перейдет в московский «Спартак».

Контракт 28-летнего канадского хоккеиста и «Сочи» заканчивается 30 апреля, после чего Максвелл станет свободным агентом.

Сообщается, что в московском клубе канадец заменит 34-летнего американца Тима Стэплтона.

В сезоне-2016/17 Бен Максвелл набрал за «Сочи» 15 (8+7) очков в 48 играх, передает «Чемпионат.com».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Бен Максвелл пришел в ХК «Сочи» летом 2015 года. В 2016 году клуб продлил контракт с центрфорвардом еще на год.

ХК «Сочи» 7 марта объявил об отставке главного тренера Вячеслава Буцаева. Он возглавлял клуб с первого сезона команды в КХЛ. Под его руководством «леопарды» дважды выходили в плей-офф, но уступали в первых раундах.

«Сочи» в этом сезоне не смог выйти в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. «Леопарды» 18 февраля в последнем матче третьего сезона лиги встретились с «Северсталью», уступив со счетом 3:2.

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