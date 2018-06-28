СМИ: бывший игрок «Краснодара» Быстров продолжит карьеру в «Урожае»

Последней командой 34-летнего футболиста было «Тосно», прекратившее существование.

В прошлом Владимир Быстров выступал за «Зенит», «Спартак», «Анжи» и «Краснодар».

Вместе с Быстровым в «Урожай» перейдет 33-летний полузащитник Олег Власов, ранее игравший за «Зенит», «Сатурн», «Терек», московское «Торпедо», «Мордовию», тульский «Арсенал» и петербургское «Динамо», сообщает Sports24.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Урожай» является преемником «Кубани» и в предстоящем сезоне примет участие в первенстве Профессиональной футбольной лиги. Тренировать команду будет Владимир Газзаев.

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