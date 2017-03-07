СМИ: бывший главный тренер СКА Сергей Зубов возглавит ХК «Сочи»

По данным СМИ, новым главным тренером ХК «Сочи» станет Сергей Зубов.

Клуб ведет переговоры со специалистом.

Зубов работал в тренерском штабе СКА и в сезоне-2014/15 выиграл Кубок Гагарина. В ходе сезона-2015/16 46-летний специалист стал главным тренером петербургской команды после отставки Андрея Назарова. Команда уступила в финале Западной конференции ЦСКА, передает «Чемпионат.сom».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ХК «Сочи» 7 марта объявил об отставке главного тренера Вячеслава Буцаева. Он возглавлял клуб с первого сезона команды в КХЛ. Под его руководством «леопарды» дважды выходили в плей-офф, но уступали в первых раундах.

ХК «Сочи» в этом сезоне не смог выйти в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. «Леопарды» 18 февраля в последнем матче третьего сезона лиги встретились с «Северсталью», уступив со счетом 3:2.

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