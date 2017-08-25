СМИ: число погибших в ДТП с автобусом в Темрюкском районе возросло до 18 человек

25 августа в 13:24

Обновились данные о числе погибших и пострадавших в смертельной аварии на Кубани.

Спасатели обнаружили тело 18-го погибшего в результате падения автобуса в море в Краснодарском крае.

«На данный момент число погибших составляет 18 человек, 27 спасены», — цитирует ТАСС источник в экстренных службах Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе 25 августа при падении автобуса с пирса погибли рабочие. Автобус возвращался с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз» с вахты. Спасатели обнаружили тела 13 погибших на месте падения автобуса, 20 человек спасли.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил подготовить жилье для родственников погибших в Темрюкском районе рабочих.

Крымские спасатели формируют специальный морской отряд водолазов и специальной техники, который отправится из Керчи к месту падения автобуса в воду в Краснодарском крае. Из Краснодара направят вертолет санитарной авиации с бригадой медиков для эвакуации пострадавших.

После ДТП на пирсе в Темрюкском районе в СКР возбудили уголовное дело. Автобус, упавший 25 августа с пирса в море, подняли на поверхность.

На месте ДТП с автобусом в Темрюкском районе работают 112 спасателей. Позже в МЧС сообщили, что упавший с пирса в Темрюкском районе автобус перевозил 38 человек. Всего удалось спасти 24 человека.

Причиной падения автобуса в море в Темрюкском районе назвали отказ тормозов. В больницы доставлены 19 человек, еще пять находятся на пути в медучреждения.

Ранее сообщалось о 16-ти погибших. Позже спасатели нашли тело 17-го рабочего. СКР 25 августа в рамках расследования обстоятельств ДТП в Краснодарском крае дополнительно квалифицировал произошедшее по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выехал на место ДТП с автобусом в Темрюкском районе. Он лично осмотрит место трагедии.

На место ЧП начали приезжать родственники погибших и пострадавших.

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