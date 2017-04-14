СМИ: до 50% всего серого импорта томатов в РФ приходится на Турцию

СМИ стала известна новая схема закупки запрещенных в России турецких овощей.

Оптовые покупатели могут заказать поставки через онлайн-площадку. О ее существовании рассказал зампред правительства Подмосковья Денис Буцаев, курирующий сельское хозяйство. Сервис не занимается продажами, это доска объявлений для фермеров или торговых компаний. Турецкие помидоры там можно купить по цене 20-100 рублей за 1 кг. Груз отправляется через Беларусь и Казахстан, поставка осуществляется по сертификатам Марокко. Предположительно, всего на долю Турции может приходиться до 50% незаконного импорта.

Сервер онлайн-площадки находится в Нюрнберге, поэтому власти ничего не могут с ним сделать, единственный вариант — блокировка доступа на территории страны, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России 1 января 2016 года был введен запрет на томаты, репчатый лук и лук-шалот, цветную капусту и брокколи, огурцы и корнишоны, апельсины, мандарины и гибриды цитрусовых, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы и терн, землянику и клубнику из Турции.

В инсельхозе Турции 6 мая 2016 года выразили надежду, что Россия отменит ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции. Минсельхоз РФ призвал не торопиться снимать запрет на продукты из Турции.

Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано 16 августа 2016 года сообщила, что РФ готова снять эмбарго, если турецкая сторона укрепит фитосанитарную безопасность своих фруктов, овощей и ягод. Ввоз некоторых сельскохозяйственных товаров из Турции разрешили в начале октября 2016 года. В марте Правительство РФ сняло запрет на поставки лука, цветной капусты, брокколи и гвоздик из Турции.

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