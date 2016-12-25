СМИ: доктора Лизы не было на борту упавшего в Черное море Ту-154

Источник в окружении Елизаветы Глинки, более известной как доктор Лиза, опроверг информацию о том, что она была на борту Ту-154.

Собеседник пояснил, что доктор Лиза летела на этом самолете из Москвы в Сочи. Однако в Сирию она не направлялась, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в СМИ появилась информация о том, что доктор Лиза могла находиться в самолете Минобороны. В Кремле сообщили, что не располагают такой информацией.

Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. В Минобороны уточнили, что на борту находились 83 пассажира и 8 членов экипажа. По данным источника, в самолете был ансамбль имени Александрова, а также девять журналистов.

Все новости о крушении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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