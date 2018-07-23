СМИ: экс-игрок «Краснодара» Жоаозиньо перейдет в «Динамо»

23 июля в 19:42

Контракт с хавбеком будет рассчитан на два года.

О переходе 29-летнего футболиста в московский клуб объявят в ближайшее время.

Жоаозинью, имеющий российское гражданство, был близок к переходу в тульский «Арсенал». Также его предлагали казахстанским клубам. Однако требования относительно финансовой стороны контракта — по некоторым данным, около 800 тыс. евро — смогло удовлетворить только «Динамо», сообщает «Спорт-Экспресс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Краснодар» попрощался с Жоаозиньо, который по завершению сезона покинул клуб. Футболист присоединился к «черно-зеленым» в 2011 году. Он получил паспорт гражданина РФ в 2016 году.

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