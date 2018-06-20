СМИ: экс-полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо перейдет в тульский «Арсенал»

По сообщением источника, соглашение между 29-летним хавбеком и «Арсеналом» будет заключено по схеме «1+1».

Переговоры с Жоаозиньо и его агентами о контракте уже на стадии согласования последних деталей. Планируется, что окончательно все документы будут подписаны до конца недели, после чего о переходе объявят официально, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Краснодар» попрощался с Жоаозиньо, который по завершению сезона покинул клуб. Футболист присоединился к «черно-зеленым» в 2011 году. Он получил паспорт гражданина РФ в 2016 году.

В июне стало известно, что бывший главный тренер ФК «Краснодар» Олег Кононов возглавил тульский «Арсенал». Клуб в минувшем сезоне занял рекордное для клуба восьмое место в РФПЛ.

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