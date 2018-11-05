СМИ: экс-тренер ФК «Краснодар» Кононов возглавит «Спартак» 12 ноября

Вместе с Олегом Кононовым в московской команде будут работать специалисты, которые сейчас входят в тренерский штаб тульского «Арсенала».

О назначении Кононова сообщил нескольких не связанных друг с другом источников, пишет «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что «Спартак» может выплатить за Кононова компенсацию в размере 1 миллиона евро, «Арсенал» готов отпустить тренера и назначить Игоря Семшова.

После отставки Массимо Карреры обязанности главного тренера «Спартака» исполняет Рауль Рианчо, сообщает Sports.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 2013 по 2016 год Кононов возглавлял ФК «Краснодар». В этот период специалист признавался лучшим тренером РФПЛ сезона-2014/15 по версии РФС. Олег Кононов 13 сентября 2016 года подал заявление об отставке с поста главного тренера ФК «Краснодар». Он заявил, что годы в этом клубе были самыми счастливыми в его жизни.

Затем Олег Кононов был тренером «Ахмата», который возглавлял до ноября 2017 года. В июне специалист возглавил тульский «Арсенал».

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