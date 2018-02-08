СМИ: экс-владельца ФК «Кубань» Мкртчана задержали в Москве

В Москве в феврале арестовали бизнесмена, совладельца металлургической компании «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД), Олега Мкртчана.

Его подозревают в растрате средств, выделенных на проекты подконтрольной ему компании. Информацию о задержании также подтвердил другой акционер ИСД, депутат Верховной рады Украины Сергей Тарута, сообщает «Московский комсомолец».

«С нашей точки зрения, задержание в Москве может быть связано только с растратой средств, выделенных на проекты ИСД, на другие бизнес-проекты Олега Мкртчяна», — заявил источник, близкий к украинскому руководству ИСД.

В «Индустриальном союзе Донбасса» заявили, что у них нет информации о задержании гендиректора, пишет РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в апереле 2016 года стало известно, что Олег Мкртчан покинет совет директоров ФК «Кубань». Ранее Олег Мкртчан сообщил, что финансовые возможности не позволяют ему спонсировать ФК «Кубань».

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