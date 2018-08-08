СМИ: Федор Смолов будет получать в «Локомотиве» 3,1 млн евро в год

08 августа в 09:21

Предполагаемый личный контракт форварда с московским клубом рассчитан на четыре года.

«Краснодар» разрешил «Локо» контактировать с 28-летним нападающим Федором Смоловым. По данным СМИ, сумма трансфера может составить 9 млн евро. Его выплату разобьют на несколько траншей.

Клубы ориентируются на зарплату, которая прописала в договоре Смолова с «Краснодаром», — 3,1 млн евро в год, сообщает «Спорт Экспресс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», информация о том, что нападающий ФК «Краснодар» Федор Смолов может перейти в «Локомотив», появилась в начале июля.

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