СМИ: Федор Смолов попал в Краснодаре в ДТП на автомобиле за 9 млн рублей

Авария произошла в ночь на 1 августа на улице Ставропольской в районе Вишняковского рынка.

Фотографии с места ДТП в соцсети выложили очевидцы. На кадрах видно, что автомобиль BMW врезался в металлическое ограждение.

По данным СМИ, иномарка в дорогой комплектации M5 First Edition принадлежит девушке нападающего ФК «Краснодар» Федора Смолова, однако в момент аварии за рулем находился сам футболист. Отмечается, что в ДТП никто не пострадал, пишут «Кубанские новости».

BMW M5 First Edition — специальная модель автомобиля, выпущенная ограниченной серией в 400 экземпляров. Автомобиль мощностью 600 л.с. разгоняется до 100 км/ч за 3,4 секунды. В России в продажу поступило 20 таких машин, все они раскуплены. Стоимость автомобиля начинается от 9 млн рублей.

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