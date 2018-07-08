СМИ: ФИФА может дисквалифицировать защитника Хорватии за выкрик «Слава Украине» после матча в Сочи

Организация начала изучение инцидента с участием Домагоя Виды.

После матча в сети появилось видео, на которой защитник Домагой Вида и член тренерского штаба Огнен Вукоевич посвящают победу над сборной России Украине. Вида выкрикивает «Слава Украине».

Позже защитник Хорватии назвал этот видеоролик шуткой.

«Я не хотел никого задеть этим и не понимаю, как это может быть воспринято, кроме шутки. Я люблю русских людей, мне нравится в России. Также у меня есть много друзей в Украине, я провел там много времени. Я понимаю, что футбол вне политики», – сказал футболист.

Вида и Вукоевич долгое время защищали цвета киевского «Динамо».

ФИФА может рассмотреть инцидент и вынести наказание в соответствии с дисциплинарным кодексом, который предусматривает возможность дисквалификации игрока на два матча и денежный штраф, сообщает «Советский спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Хорватии в Сочи 7 июля победила команду России и вышла в полуфинал ЧМ.

Фоторепортаж с матча смотрите здесь.

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