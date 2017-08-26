СМИ: ФИФА планирует заменить Кубок конфедераций клубным ЧМ

Первый турнир такого формата может пройти в Китае в 2021 году.

В чемпионате мира будут принимать участие 24 клуба, которые разделят на восемь групп по три команды, в плей-офф выйдут только победители групп.

В турнире примут участие 12 европейских клубов, пять южноамериканских, два африканских, два азиатских и два североамериканских. Еще одну путевку разыграют в предварительном турнире между клубом из Океании и представителем других конфедераций. Европа представят четыре последние победителя Лиги чемпионов и четыре финалиста турнира, еще четыре клуба выберут по лучшему европейскому коэффициенту.

Клубный чемпионат мира проводится с 2005 года, на данный момент в нем принимают участие семь команд. Кубок конфедераций проводится за год до проведения чемпионата мира, в нем участвую национальные сборные-победители каждого из шести континентальных чемпионатов и команда страны, в которой проводится соревнование, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций, который проходил в России в 2017 году.

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