СМИ: ФК «Краснодар» арендует Шишкина у «Локомотива»

Предполагается, что футболист перейдет в краснодарский клуб на весь сезон.

Прошлый сезон защитник Роман Шишкин начинал в «Локомотиве», а в январе перешел на правах аренды в «Краснодар» и провел за команду шесть матчей в российской Премьер-Лиге.

Контракт 30-летнего футболиста с «железнодорожниками» истекает летом 2019 года.

В активе Шишкина — выступления за «Спартак» и «Крылья Советов», а также 16 матчей за сборную России, сообщает «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Шишкин пополнил состав «Краснодара» в зимнее трансферное окно. Он перешел на правах аренды до конца сезона. По данным СМИ, «Локомотив» готов продать футболиста за 3 млн евро, так как клуб не видит в Шишкине игрока стартового состава. В мае защитник не исключил, что останется в футбольном клубе «Краснодар». Шишкин провел за клуб шесть матчей.

Футболист вошел в расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций 2017 года.

О карьере Романа Шишкина можно почитать здесь.

Вернуться на ленту

Источник