СМИ: ФК «Краснодар» готов заплатить за Алексея Миранчука 8 млн евро

Об этом сообщил спортивный комментатор Нобель Арустамян в новом выпуске своей программы «Секретные материалы».

«Краснодар» интересуется полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком. Клуб клуб готов выплатить 8 млн евро отступных.

Кроме того, по словам Арустамяна, «черно-зеленые» согласны предложить серьезный бонус игроку и его агентам.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ожидается, что на матч с ФК «Краснодар», который пройдет 30 апреля, приедут более 5 тыс. болельщиков «Локомотива». В случае, если «Локо» одержит победу, он досрочно станет чемпионом России.

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