СМИ: ФК «Краснодар» заинтересовался колумбийским полузащитником Кинтеро

По информации источника, клуб предложил за игрока 12 млн евро.

Из них 4 евро млн получит «Ривер Плейт», за который футболист выступает на правах аренды.

Ранее появилась информация, что 25-летним хавбеком интересуется московский «Локомотив». Помимо этого в приобретении колумбийца заинтересован также клуб «Атланта Юнайтед». Обе команды уже связались с представителями Хуана Кинтеро и заявили о своей заинтересованности в переговорах.

Права на игрока принадлежат «Порту». По окончании года «Ривер Плейт» может активировать опцию выкупа игрока, заплатив 3,75 млн долларов, сообщает «Чемпионат».

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