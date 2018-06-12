СМИ: ФК «Краснодар» заинтересовался колумбийским полузащитником Кинтеро

По информации источника, клуб предложил за игрока 12 млн евро.
Из них 4 евро млн получит «Ривер Плейт», за который футболист выступает на правах аренды.
Ранее появилась информация, что 25-летним хавбеком интересуется московский «Локомотив». Помимо этого в приобретении колумбийца заинтересован также клуб «Атланта Юнайтед». Обе команды уже связались с представителями Хуана Кинтеро и заявили о своей заинтересованности в переговорах.
Права на игрока принадлежат «Порту». По окончании года «Ривер Плейт» может активировать опцию выкупа игрока, заплатив 3,75 млн долларов, сообщает «Чемпионат».
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Футбольные трансферы
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