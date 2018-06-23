СМИ: ФК «Краснодар» заинтересовался защитником сборной Мексики Рейесом

Диего Рейес попал в сферу интересов нескольких российских клубов.

В частности, называются «Краснодар», «Динамо», «Локомотив», ЦСКА и «Зенит».

Агент 25-летнего игрока Матиас Бунге ранее рассказал, что пока что футболисту никто не сделал конкретного предложения.

Из-за травмы подколенного сухожилия Диего Рейес пропускает чемпионат мира. Срок его контракта с «Порту» завершится 30 июня, и он станет свободным агентом, сообщает «Спорт-Экспресс».

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