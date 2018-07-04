СМИ: ФК «Краснодар» заинтересован в приобретении защитника «Суонси»

Федерико Фернандес — один из нескольких игроков клуба, которые могут покинуть его в летнее трансферное окно из-за вылета команды в чемпионшип.
«Краснодар» осведомился о трансферной доступности 29-летнего аргентинца, однако пока не сделал официального предложения.
В прошлом сезоне Фернандес провел за «Суонси» 34 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну передачу, сообщает «Спорт-Экспресс».
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