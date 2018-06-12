СМИ: ФК «Кубань» переименуют в «Екатеринодар»

По данным «Матч ТВ», новый клуб в Краснодаре получит название «Екатеринодар».

Ранее планировалась, что команда будет называться «Урожай».

«Екатеринодар» заявится в зону «Юг» ПФЛ. Его возглавит бывший главный тренер «Кубани» Евгений Калешин.

Перед «Екатеринодаром» поставят задачу выхода в ФНЛ, сообщает «Матч ТВ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее сообщалось, что ФК «Кубань» сменит название и подаст заявку на участие в ПФЛ.

Клуб не смог получить лицензию РФС из-за долгов. Команда завершила сезон 2017/18 на девятом месте в турнире ФНЛ.

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