СМИ: ФК «Рубин» планирует выкупить Подберезкина у «Краснодара»

Казанская команда готова активировать пункт о выкупе хавбека Вячеслава Подберезкина в арендном соглашении с «быками».

Сообщается, что с большой долей вероятности Подберезкин останется в «Рубине» на полноценном контракте, сообщает Sports.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Подберезкин перешел в «Рубин» в январе этого года. За казанскую команду он провел три матча и отметился одним голом.

В ФК «Краснодар» Подберезкин перешел в начале 2016 года, подписав четырехлетний контракт. Состав «быков» хавбек пополнил на правах свободного агента, ранее выкупив свой контракт у екатеринбургского «Урала».

Все новости по теме:

Футбольные трансферы

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник