СМИ: ФК «Спартак» интересуется хавбеком «Краснодара» Классоном

По данным СМИ, усилиться 26-летним полузащитником «быков» предложил новый тренер Олег Кононов.
По словам источников, Виктора Классона в «Спартаке» рассматривают как футболиста, способного усилить атаку столичного клуба.
При этом «Краснодар» не планирует отпускать Классона в стан конкурента, сообщает РИА «ФАН».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», болельщики ФК «Краснодар» признали Классона лучшим игроком сезона. Виктора Классона признали лучшим полузащитником Швеции.
Трансферная стоимость Виктора Классона выросла до 10 млн евро, увеличившись на 2 млн.
Экс-наставник ФК «Краснодар» Олег Кононов в ноябре стал главным тренером «Спартака».
Все новости по теме:
Футбольные трансферы
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту