СМИ: ФК «Спартак» интересуется хавбеком «Краснодара» Классоном

По данным СМИ, усилиться 26-летним полузащитником «быков» предложил новый тренер Олег Кононов.

По словам источников, Виктора Классона в «Спартаке» рассматривают как футболиста, способного усилить атаку столичного клуба.

При этом «Краснодар» не планирует отпускать Классона в стан конкурента, сообщает РИА «ФАН».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», болельщики ФК «Краснодар» признали Классона лучшим игроком сезона. Виктора Классона признали лучшим полузащитником Швеции.

Трансферная стоимость Виктора Классона выросла до 10 млн евро, увеличившись на 2 млн.

Экс-наставник ФК «Краснодар» Олег Кононов в ноябре стал главным тренером «Спартака».

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