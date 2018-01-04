СМИ: ФК «Зенит» предложил «Краснодару» за Смолова 10 млн евро и Жиркова

По данным СМИ, краснодарская команда рассматривает и трансфер форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Согласно деталям возможного трансфера Федора Смолова в санкт-петербургскую команду, существует вариант, при котором помимо денежной компенсации в размере 10 млн евро и бонусов, «Зенит» отпустит в «Краснодар» 34-летнего защитника Юрия Жиркова. Краснодарцы готовы предложить игроку контракт сроком на два года.

Также рассматривается вариант и с переходом в «Краснодар» Артема Дзюбы, сообщает Sports.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в СМИ появилась информация о том, что «Вест Хэм» предложил за форварда ФК «Краснодар» Смолова 11 млн фунтов.

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