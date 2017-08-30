СМИ: форвардом «Краснодара» Смоловым интересуются четыре клуба

Футболист может до закрытия трансферного окна покинуть краснодарский клуб.

По данным СМИ, на сегодняшний день на Федора Смолова претендуют четыре клуба. Это «Зенит», ЦСКА, «Вольфсбург» и «Бешикташ». Все может решиться в последние дни летнего трансферного окна.

Отмечается, что «Краснодар» не рассматривает вариант с арендой, а настаивает только на продаже футболиста, сообщает «Спорт-Экспресс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что клуб уже давно не думает об уходе Смолова из команды.

На пресс-конференции перед началом сезона-2017/18 гендиректор ФК «Краснодар» заявил, что Смолов может уйти, но пока никаких предложений по нему не поступало.

ФК «Зенит» опроверг информацию о том, что ведет переговоры со Смоловым. При этом 29 июня СМИ сообщили, что «Зенит» планирует приобрести форварда. Позже телекомментатор Нобель Арустамян не исключил вариант, что краснодарскому клубу в обмен на Смолова могут предложить Кокорина с доплатой.

В ноябре 2016 года появились слухи о том, что Смолова планирует приобрести московский ФК «Спартак». Однако футболист заявил, что не собирается переходить в эту команду. Затем он сообщил, что готов перейти в европейскую команду в зимнее трансферное окно. В декабре 2016 года в СМИ появилась информация о том, что Смолов начал переговоры с «Боруссией». Китайский клуб в августе 2016 года предлагал Смолову контракт на 15 млн евро.

Зимой Федор Смолов заявлял, что отклонил «супервыгодное предложение в финансовом плане из Китая» от клуба «Шанхай Гринлэнд Шэньхуа». Позже он признался, что китайский клуб предлагал 10 млн евро в год и было тяжело отказать.

Весной в СМИ появилась информация, что Федор Смолов согласился на переход в турецкий «Фенербахче» по окончании сезона, а также, что форвард попал в сферу интересов «Эвертона».

Федор Смолов стал лучшим бомбардиром и MVP сезона-2016/17 Премьер-лиги. Российский футбольный союз признал его лучшим игроком года в стране.

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