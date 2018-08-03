СМИ: франчайзи KFC на Кубани потребовали признать банкротом

Инспекция федеральной налоговой службы № 1 по Краснодару подала иски в Арбитражный суд Краснодарского края.

В них налоговая требуют признать банкротами ООО «Гурман KFC ЮФО», ООО «Гурман KFC» и ООО «ГК «Гурман»». Группа компаний владеет в регионе франшизой KFC. В общей сложности три юрлица задолжали по налогам и сборам более 41 млн рублей. В отношении других юрлиц группы компаний открыты исполнительные производства на сумму в 54 млн рублей.

Ранее ООО «ГК «Гурман»» пыталось в суде признать недействительным решение налоговой инспекции. В августе 2017 году ИФНС России № 1 по Краснодару доначислила 39 млн рублей налогов. В качестве обеспечительных мер в тот же месяц наложили запрет на отчуждение имущества.

В ноябре 2017 года компания оспорила решение налоговой и выступала за обеспечительные меры в виде отсрочки уплаты налогов. Суд отложил исполнение решения налоговой до завершения судебных разбирательств. Следующее заседание назначено на 7 августа. Разбирательства проходят и по другим юрлицам, сообщает РБК-Краснодар.

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