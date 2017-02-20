СМИ: Госдума подготовила законопроект о черных списках для авиадебоширов

Комитет Госдумы по транспорту предложил создать единый реестр лиц, которым на три года запрещены авиаперелеты из-за агрессивного поведения на борту.

Проект поправок к Воздушному кодексу РФ был направлен в президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. В список предлагается вносить данные граждан, нарушивших правила поведения на борту и создавших «угрозу безопасности полета, жизни и здоровью других лиц» либо допустивших «причинение вреда их здоровью».

Планируется, что совет рассмотрит документ 20 февраля, чтобы дать на него отзыв.

Формировать реестр нарушителей предложат авиакомпаниям: члены экипажа составляют на гражданина акт, подписывают его, заверяют у командира экипажа. Данные отсылаются в Росавиацию, где в течение пяти дней их вносят в единый реестр. С этого момента нарушителю запрещается продажа авиабилетов и полеты на три года.

Единый реестр появится на сайте Росавиации и обязателен для применения всеми авиакомпаниями. В качестве исключения фигурантам реестра могут разрешить летать на лечение, похороны близких, сопровождать инвалидов или вернуться в РФ из стран, откуда можно добраться лишь самолетом.

Законопроект подготовлен ко второму чтению в парламенте. Первоначальную версию документа разрабатывала группа депутатов прошлого созыва и была вчетверо короче: в нем говорилось только о возможности авиакомпаний отказывать в перевозке нарушителям правил полета (в течение пяти лет с момента инцидента), пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Госдуме решили рассмотреть поправки в УК РФ, предусматривающие введение уголовной ответственности за хулиганство на транспорте. С инициативой ввести черный список для авиадебоширов депутаты обращались в Госдуму еще в сентябре 2013 года. Российские парламентарии вместе с крупнейшими перевозчиками, Росавиацией, МВД и Генпрокуратурой в феврале 2015 года предложили разрешить авиадебоширам летать только на похороны и лечение.

Президент России Владимир Путин 29 сентября 2016 года поддержал предложение о создании черных списков пассажиров, которые ведут себя агрессивно на борту самолета.

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