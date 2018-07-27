СМИ: игрок ФК «Краснодар» Классон может перейти в «Борнмут»

Английский футбольный клуб заинтересовался полузащитником «черно-зеленых».

По сообщениям СМИ, британцы готовы заплатить за 26-летнего игрока сборной Швеции 10 млн евро. Но «быки» после удачного выступления Классона на ЧМ-2018 рассчитывают получить более крупное предложение.

Футболист перешел в «Краснодар» в январе 2017 года из шведского «Эльфсборга» за 2 млн евро. С тех пор он провел 52 матча, в которых забил 17 голов и отдал 12 голевых передач во всех турнирах, сообщает Федеральное агентство новостей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после мундиаля Классон, Газинский и Смолов 25 июля вернулись в расположение ФК «Краснодар».

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