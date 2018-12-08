СМИ: игрок ФК «Краснодар» попал в сферу интересов двух испанских клубов

По данным Goal, интерес к 24-летнему защитнику Кристану Рамиресу проявляют «Севилья» и «Вильярреал».
Действующий контракт эквадорца рассчитан до июня 2021 года.
В текущем сезоне Рамирес провел за «Краснодар» 20 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу, сообщает «Бомбардир».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кристиан Рамирес перешел в российский клуб из «Ференцвароша» в январе 2017 года.
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