СМИ: игроки ФК «Кубань» решили бойкотировать матч с «Тюменью» из-за долгов по зарплате

Долги по зарплатам футболистов составляют от четырех до 12 месяцев.

По данным СМИ, 15 футболистов основного состава «Кубани» решила бойкотировать матч 24-го тура первенства ФНЛ с «Тюменью» в случае непогашения долгов. Встреча команд должна состояться в Краснодаре 18 ноября, сообщает «Чемпионат.com».

Отмечается, что 16 ноября на тренировку не вышли девять игроков «Кубани». К тренировкам с командой Евгения Калешина привлечены игроки из выступающей в ПФЛ «Кубани-2», передает Sports.ru.

В турнирной таблице ФНЛ «Кубань» занимает 14-е место.

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