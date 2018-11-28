СМИ: керченского стрелка кремировали и похоронили под чужой фамилией

Похороны Владислава Рослякова прошли две недели назад.

Сразу после трагедии люди, сочувствующие матери Рослякова, начали сбор средств на похороны 18-летнего студента. Всего собрали и перевели 101 тыс. рублей. Деньги потратили на кремацию и похороны студента, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в одном из помещений политехнического колледжа Керчи 17 октября произошел взрыв, в учреждении была стрельба. Число погибших — 21, пострадавших — более 70. Пострадали девять жителей Кубани, один погиб.

Личность подозреваемого установили, это студент колледжа. Его нашли застреленным на втором этаже здания. Следствие полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. Дело о теракте в Керчи переквалифицировали на убийство двух и более лиц.

В Крыму прошел трехдневный траур по погибшим. В Краснодарском крае 19 октября было объявлено днем траура.

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ЧП в колледже в Керчи

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