СМИ: «Хэнань Цзянье» начал переговоры с ФК «Краснодар» о покупке Ари

По данным СМИ, китайский футбольный клуб «Хэнань Цзянье» ведет переговоры о приобретении бразильского нападающего «Краснодара» Ари.

В текущем футбольном сезоне спортсмен провел в чемпионате России 11 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. За «Краснодар» Ари выступает с 2013 года, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», клуб рассматривал возможность расторжения контракта с Ари по обоюдному согласию. Причиной такого решения называют недовольство работой бразильца на сборах.

«Быки» на январских сборах в Объединенных Арабских Эмиратах в товарищеском матче разгромили «Хэнань Цзянье» со счетом 5:0.

О том, где сейчас выступают бывшие игроки ФК «Краснодар», вы можете узнать здесь.

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