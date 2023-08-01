СМИ: Кисида намерен встретиться с президентами США и Южной Кореи

Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен провести отдельные встречи с президентом Белого дома Джо Байденом и президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем во время предстоящего визита в США в августе, сообщает агентство Kyodo.

Кисида сказал об этом в ходе консультаций между правительством и правящей коалицией Либерально-демократической партии и партии Комэйто.

Кисида сказал во время своего визита в США: «Для дальнейшего укрепления стратегического сотрудничества на Вопрос о Северной Корее, основанный на верховенстве права, свободен и заявил, что хочет использовать его как возможность для сохранения и укрепления открытого международного порядка.