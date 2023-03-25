СМИ: Китай не проявил интереса к желанию Байдена поговорить с Си Цзиньпином

Китайское руководство не заинтересовано в организации телефонного разговора председателя Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. Как пишет РИА Новости, об этом сообщило агентство Reuters на основании своих источников.

Администрация США проявила интерес к организации беседы Байдена и Си Цзиньпина на фоне недавнего визита китайского лидера в Москву.

В начале марта пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби сообщил CNN, что Байден хотел поговорить со своим китайским коллегой, но еще не запланировал звонок. Позже он сказал, что Вашингтон надеется, что переговоры состоятся «в нужное время», но что китайский лидер в данный момент «очень занят». Это может стать «первым шагом» к нормализации отношений между Вашингтоном.

Однако, несмотря на усилия американских дипломатов, Китай “не проявил особого интереса” к этой идее, сообщили Рейтер неназванные источники.