СМИ: китайские клубы заинтересовались хавбеком ФК «Краснодар» Каборе

По данным СМИ, полузащитник ФК «Краснодар» Шарль Каборе попал в сферу интересов двух китайских клубов.

К футболисту присматривались еще в зимнее трансферное окно, однако было принято решение перенести трансфер на лето. Отмечается, что китайские клубы готовы заплатить за полузащитника около 12 млн евро.

ФК «Краснодар» занимает четвертое место после 18 туров чемпионата страны, а также готовится к выездному матчу против «Сельты» в рамках 1/8 финала Лиги Европы, передает ФАН.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Шарль Каборе перешел в «Краснодар» на правах аренды из «Кубани» в конце августа 2015 года. В июне 2016-го клуб подписал с полузащитником долгосрочный контракт, который истекает в 2018 году.

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