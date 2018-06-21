СМИ: КНДР уничтожит ракетный полигон Сохэ

Об этом лидер КНДР Ким Чен Ын заявил на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

При этом четких сроков уничтожения полигона не указывается.

Пхеньян использовал Сохэ для проведения тестов жидкостных двигателей для баллистических ракет большой дальности, пишут «Известия».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», глава МИД РФ Сергей Лавров 31 мая прибыл в Северную Корею с официальным визитом. Глава российского МИД призвал не срывать переговоры между КНДР и США.

Ранее Трамп отказался встречаться с Ким Чен Ыном. Лидер США отметил, что ему кажется «нецелесообразным проводить встречу, учитывая огромную злость и открытую враждебность, продемонстрированную в одном последних заявлений» Ким Чен Ына.

В КНДР уничтожили единственный ядерный полигон.

Лидеры Северной и Южной Кореи подписали декларацию о мире.

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