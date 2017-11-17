СМИ: конгресс нацдиалога Сирии в Сочи начнется 2 декабря

Об этом 17 ноября сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По словам источников, участники Конгресса проведут встречи в Сочи со 2 по 4 декабря.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимира Путина пока нет в графике участия в конгрессе национального диалога Сирии, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», конгресс сирийского народа должен пройти в Сочи 18 ноября. Предполагается, что участие в нем примут 1-1,3 тыс. человек. Комитет по переговорам сирийской оппозиции отказался от участия в конгрессе.

Официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын 5 ноября заявил, что конгресс будет перенесен, а курдская партия «Демократический союз» не будет в нем участвовать.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что конгресс нацдиалога Сирии в Сочи никто не откладывал, так как дату официально не объявляли. Сейчас идет согласование вопросов повестки дня и сроков.

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