СМИ: конгресс нацдиалога Сирии в Сочи отложили до февраля

Об этом сообщил дипломатический источник, знакомый с ситуацией.

«В настоящее время идет подготовка к конгрессу. Он пройдет не раньше января. Скорее всего, в феврале», — цитирует источника РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», конгресс сирийского народа должен был пройти в Сочи 18 ноября. Официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын 5 ноября заявил, что конгресс будет перенесен, а курдская партия «Демократический союз» не будет в нем участвовать. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что конгресс нацдиалога Сирии в Сочи никто не откладывал, так как дату официально не объявляли. Сейчас идет согласование вопросов повестки дня и сроков. Позже СМИ сообщили, что конгресс начнется 2 декабря. Комитет по переговорам сирийской оппозиции отказался от участия в конгрессе.

На трехстороннем саммите 22 ноября лидеры РФ, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани поддержали инициативу о проведении Конгресса национального диалога Сирии в Сочи. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что конгресс будет собран в ближайшее время.

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