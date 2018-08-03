СМИ: «Краснодар» близок к приобретению футболиста «Аталанты» Берата Джимсити

Клуб заинтересован в приобретении защитника итальянской команды и сборной Албании.

Переговоры между краснодарским и бергамским клубами по трансферу 25-летнего футболиста находятся на завершающей стадии.

В сезоне-2017/18 Джимсити выступал на правах аренды в «Беневенто», где в 30 матчах Серии А отдал одну результативную передачу. Игрок также имеет на своем счету 13 матчей за сборную Албании, в которых забил один гол, сообщает Sport24.

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