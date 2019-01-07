По данным Expressen, сумма трансфера составит около 5 млн евро.

По информации издания, 23-летний полузащитник АИКа уже приезжал в Россию. Он прошел медицинское обследование и договорился о подписании долгосрочного контракта. Ожидается, что «Краснодар» объявит о трансфере в ближайшее время.

Олссон выступает за сборную Швеции, в составе молодежной сборной стал чемпионом Европы в 2015 году.

Футболист провел 76 матчей за АИК, в которых забил девять голов и отдал 14 результативных передач, сообщает «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», зимние сборы «быков» пройдут в Испании. Первый — с 9 по 22 января в Эстепоне, второй — с 26 января по 6 февраля в Марбелье.

Все новости по теме:

Футбольные трансферы

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник