СМИ: «Краснодар» не устроило предложение «Фенербахче» по Рамиресу

Защитник вернулся в расположение клуба после поездки в Стамбул.

Там Кристиан Рамирес провел переговоры с «Фенербахче». По данным СМИ, 24-летний эквадорец надеялся покинуть российский клуб, однако «Краснодар» не устроило предложение турков.

Рамирес выступает за «Краснодар» с 2017 года. В чемпионате России сезона-2018/19 он провел три матча. Встречу 4-го тура со «Спартаком» (0:1) футболист пропустил из-за дисквалификации, сообщает «Спорт-Экспресс».

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