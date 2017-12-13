СМИ: «Краснодар» заинтересовался полузащитником ФК «Зенит» Олегом Шатовым

Петербургский клуб готов отпустить футболиста в другую российскую команду за 12 млн евро.

Для зарубежных клубов сумма будет снижена. Интерес к 27-летнему игроку проявляют «Краснодар» и «Спартак», однако «красно-белые» не уверены, что смогут договориться с принципиальным соперником.

В текущем сезоне на счету Олега Шатова 13 матчей в чемпионате страны, из которых восемь он начал в стартовом составе. При этом в активе полузащитника четыре голевые передачи, сообщает «Федеральное агенство новостей».

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