СМИ: круизные лайнеры из Сочи в Ялту начнут ходить в мае

По данным СМИ, ялтинский порт планирует в мае принять первый круизный лайнер из Сочи.

Об этом 2 февраля сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Козенко. Круизное сообщение будет проходить по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Стамбул.

К началу курортного сезона ялтинские власти планируют привести в порядок береговую инфраструктуру порта для организации пассажирских перевозок. Запланированы ремонт причала № 2 и стенок оградительного мола, подготовка площадки для круизных автобусов, ремонт здания морского вокзала. Кроме того, водолазы обследуют дно у причала, сообщает «Новый Крым».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент РФ Владимир Путин в сентябре 2016 года поручил проработать вопрос авиационного и морского сообщения между Сочи и Ялтой. Генеральный директор Сочинского морского порта Владимир Деркунов заявил, что регулярную круизную линию между курортами планируют открыть в апреле 2017 года. Власти Крыма предложили запустить из республики в Сочи круизные теплоходы. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что для создания морского сообщения между курортами края и Крыма нужна господдержка. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин 21 декабря призвал не откладывать принятие решения по открытию регулярного морского сообщения между Сочи и городами Крыма. В маршрут круизного сообщения между Сочи и Крымом предложили включить Турцию.

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