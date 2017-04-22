СМИ: кубанец Геннадий Падалка покинет отряд космонавтов

По данным СМИ, уроженец Кубани Геннадий Падалка уходит из отряда космонавтов Роскосмоса.

Такое решение было принято несколько дней назад. В отряде Падалка будет числиться до 28 апреля, а затем покинет его.

За последнее время Центр подготовки оставили около десяти космонавтов, в том числе Олег Котов, Сергей Ревин, Сергей Волков. В качестве причины отмечаются внутренние организационные проблемы в Центре, пишет «Лента.ру» со ссылкой на «Московский комсомолец».

Геннадий Падалка — российский летчик-космонавт, полковник ВВС. Рекордсмен по суммарной продолжительности пребывания в космосе (878 дней).

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