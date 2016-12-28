СМИ: «Легия» заплатит 1 млн евро за игрока ФК «Краснодар» Енджейчика

По данным СМИ, защитник ФК «Краснодар» Артур Енджейчик в ближайшее время перейдет в «Легию».

За 29-летнего футболиста польская команда планирует заплатить горожанам 1 млн евро. Ожидается, что контракт с хавбеком будет подписан на четыре года.

Вторую половину прошлого сезона защитник провел в «Легии» на правах аренды, а летом вернулся в «Краснодар». В текущем сезоне Енджейчик сыграл в 21 матче, пишет «Чемпионат.com» со ссылкой на Przeglad Sportowy.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в СМИ появилась инфорамция, что «Легия» заинтересована в приобретении Артура Енджейчика. Зимой польскую команду могут покинуть двое защитников Бартош Берешиньски и Михал Паздан, поэтому клуб ищет им замену.

Контракт ФК «Краснодар» и Артура Енджейчика истекает в 2018 году.

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