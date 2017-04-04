СМИ: личность террориста в метро Петербурга предварительно установили

В правоохранительных органах Санкт-Петербурга 4 апреля сообщили, что предварительно установлена личность террориста, который устроил взрыв в метро.

По предварительным данным, взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга привел в действие смертник. Предполагается, что он уроженец Средней Азии и имел связи с сирийскими боевиками.

«Судя по характеру телесных повреждений, действовал смертник. Взрывное устройство было прикреплено на теле, находилось в рюкзаке или он держал его в руках, но на уровне живота. Об этом свидетельствует и тот факт, что у всех, кто находился поблизости, характерные повреждения именно в области живота», — рассказали правоохранители.

По первичным данным, террорист стоял недалеко от дверей, ближе к середине вагона. В центре вагона оперативная группа нашла его руку с проводами. Останки отправили на экспертизу.

Уточняется, что взрывное устройство, приведенное в действие в метро в Санкт-Петербурге, было аналогично тому, которое обезвредили на станции «Площадь Восстания». Мощность самодельной взрывчатки могла составить 200-300 г в тротиловом эквиваленте. Устройство было начинено поражающими элементами — металлическими шариками и гайками, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», изначально в СМИ появилась информация о том, что в Санкт-Петербурге 3 апреля около 14:30 на станциях метро «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» в вагонах прогремели два взрыва. Позже сообщалось, что взрыв произошел один.

О взрыве доложили президенту РФ Владимиру Путину. Прокуратура и СК начали проверку по факту взрыва в метро в Санкт-Петербурге. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших. Власти Санкт-Петербурга с 4 апреля объявили трехдневный траур по погибшим во время взрыва в метро.

В Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении уголовного дела по факту взрыва. Дело квалифицировали как теракт. Позже в НАК сообщили о том, что на станции метро «Площадь Восстания» обезвредили самодельное взрывное устройство. Камеры видеонаблюдения запечатлели вероятного организатора взрыва в метро.

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