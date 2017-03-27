СМИ: «Магнит» откроет сеть аптек в Краснодаре

Ретейлер «Магнит» планирует открыть собственную сеть аптек.

Сообщение о поиске сотрудников для аптек в Краснодаре компания разместила на сайте Headhunter.

В отделе персонала «Магнита» пояснили, что готовится открытие четырех аптек, они должны заработать примерно через месяц.

Менеджеры фармкомпаний сообщили, что над аптечным проектом ретейлера работает, в частности, Виктор Павленко, возглавлявший ООО «Ригла-Краснодар», бывший менеджер в тульской сети «Твой доктор».

По данным менеджеров фармкомпаний, рабочую группу возглавил Сергей Гончаров, раньше отвечавший за развитие сети «Магнит Косметик». Обсуждается запуск нескольких тысяч аптек в магазинах сети «Магнит», сообщает издание Vademecum.

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